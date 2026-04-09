Jannik Sinner piccato | Se inseguissi Alcaraz e il n1 giocherei anche la prossima settimana…

Jannik Sinner ha raggiunto per la quarta volta i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo, battendo il ceco Tomas Machac. Durante la partita, il tennista italiano ha commentato in modo piuttosto diretto riguardo alle sue ambizioni di classifica, affermando che se volesse inseguire il numero uno, giocherebbe anche la settimana successiva. La competizione si disputa sul Centrale del torneo, che vede protagonisti alcuni dei migliori giocatori del circuito.

Sul Centrale del Masters1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha conquistato per la quarta volta in carriera i quarti di finale, superando il ceco Tomas Machac (n.53 ATP) con il punteggio di 6-1, 6-7 (3), 6-3 dopo due ore di gioco. Dominio iniziale, blackout improvviso, poi la reazione da campione. Sinner parte lanciato e chiude il primo set in meno di mezz’ora, ma nel secondo accusa un evidente calo fisico. Sotto di due break, riesce comunque a rientrare fino al tie-break, perso nettamente — si interrompe così la striscia di 37 set consecutivi vinti nei Masters 1000. Nel terzo set, dopo aver assunto un integratore, l’azzurro ritrova energia e lucidità, riprendendo il controllo del match e chiudendo in sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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