Jannik Sinner un’altra delusione | Alcaraz scappa anche nella classifica Atp

Jannik Sinner non riesce a trovare la vittoria che cerca. Dopo l’Australian Open, il tennista italiano si trova ancora a riflettere sulla sconfitta, mentre Carlos Alcaraz allunga in classifica ATP. L’azzurro cerca di recuperare, ma in questo momento il suo percorso sembra frenato.

Jannik Sinner non ha ancora smaltito la delusione dell’Australian Open. Una ferita sportiva che resta lì, tra pensieri e programmazione, mentre il numero uno azzurro prova a rimettere ordine dopo Melbourne. E proprio in questo passaggio delicato arriva un’altra delusione, più silenziosa ma pesante: riguarda il simbolo più chiaro della continuità nel tennis moderno, il ranking Atp. >> Crans Montana, la notizia sui feriti ricoverati arrivata ora. L’annuncio di Bertolaso Sinner, Alcaraz e il peso del ranking. Dopo settimane complicate, per Sinner la sensazione è quella di inseguire più che guidare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Jannik Sinner torna a parlare di una delusione che fa ancora male.

Jannik Sinner torna a parlare di delusione, questa volta legata all’eliminazione dall’Australian Open.

