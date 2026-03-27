Agente Zeta recensione | e se fosse il James Bond spagnolo?

L’attore spagnolo interpreta un agente coinvolto in una missione internazionale con numerosi colpi di scena che lo riguardano da vicino. La trama segue le sue operazioni in vari paesi, con scene che si sviluppano su più livelli. La produzione ha riscosso attenzione per le sequenze di azione e il ritratto del personaggio principale.

Mario Casas veste i panni di Agente Zeta, impegnato in una missione in giro per il mondo tra colpi di scena che lo riguardano da molto vicino. Su Amazon Prime Video. Quattro ex agenti dell'intelligence spagnola vengono uccisi nello stesso momento in diverse parti del mondo. Ognuna delle vittime era legata a una misteriosa operazione in Colombia di molti anni prima, conosciuta con il nome in codice di Ciénaga. L'unico che ancora manca all'appello dei decessi è Ancares, anche perché nessuno sembra sapere dove attualmente si trovi. Ecco così che l'incarico di rintracciarlo e proteggerlo prima che qualcuno tenti di farli fuori ricada sull'Agente Zeta, il migliore nel suo campo ma reduce da un lungo congedo di sei mesi che, nelle sue intenzioni, dovrebbe durare ancora altrettanto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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