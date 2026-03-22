Oggi le spie non sono più solo agenti segreti professionisti, ma anche adolescenti che si aggirano tra gli edifici istituzionali dell’Aia. Due ragazzi con zainetti e dispositivi elettronici sono stati avvistati mentre si muovevano tra i palazzi pubblici, suscitando attenzione. La scena si svolge in un contesto di attività quotidiana, senza che siano stati segnalati comportamenti sospetti o azioni illegali.

Due adolescenti si muovono tra gli edifici istituzionali all’Aia, uno zainetto in spalla e un dispositivo elettronico. Non cercano di entrare né di nascondersi. Si limitano a camminare, fermarsi, registrare segnali. Solo dopo mesi si scoprirà che stavano mappando il traffico Wi-Fi attorno a sedi sensibili, tra cui quella dell’ Europol e dell’ Eurojust. Secondo gli inquirenti olandesi, agivano su indicazione di un gruppo legato alla Russia. Non erano agenti addestrati, né parte di una rete strutturata di spie. Erano cittadini qualunque. La nuova strategia. È questo il punto di svolta che preoccupa i Servizi europei. Come ha spiegato a Politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dimenticate James Bond: oggi le potenze ostili arruolano le spie della porta accanto

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