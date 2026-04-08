Carola divulgatrice nell'era dei social | Parlo di scienza con l'ASMR ma tutto è nato dai documentari

Carola Divù è una divulgatrice scientifica che utilizza i social media per condividere contenuti legati alla scienza, adottando un approccio che combina video ASMR e spiegazioni. Ha iniziato a creare contenuti partendo da documentari e ha successivamente sviluppato un proprio stile. La sua attività si svolge principalmente online, dove si rivolge a un pubblico interessato a conoscere argomenti scientifici attraverso formati diversi.

Carola Divù è una divulgatrice scientifica che ha trovato nei social il luogo per raccontare la scienza, ma a suo modo. Nei suoi video trasforma le scoperte scientifiche in aneddoti a tratti divertenti, attingendo alle modalità di racconto tipiche dei social: "La mia proprietà non è essere divertente, ma far capire a chiunque quello che dico. Imito chi fa i video ASMR e inizio sempre con questo slogan "Rilassati, non avere l'ansia". 🔗 Leggi su Fanpage.it Madre e figlia minacciate dai ladri in casa nell’Avellinese: “Adesso t’uccido”Rapina in casa a Forino (Avellino): i criminali hanno portato via la cassaforte e minacciato le vittime con un piede di porco. L’Eredità, Christian indovina tutto ma dimentica il film di Verdone davanti all’attore: “In viaggio con papà!”Carlo Verdone e Francesco Totti ospiti della puntata speciale de L'Eredità: il campione Christian indovina tutto, ma dimentica "In viaggio con papà".