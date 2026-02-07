Gerry Scotti risponde ai complottisti a La Ruota della Fortuna | Sui social se ne dicono di tutti i colori
Gerry Scotti si difende dalle critiche sui social durante La Ruota della Fortuna. Qualcuno ha messo in dubbio la trasmissione, ma lui non ci sta e replica senza giri di parole.
Gerry Scotti risponde ai complottisti durante La Ruota della Fortuna: "Sui social se ne dicono di tutti i colori". Il conduttore ironizza sulle teorie complottiste e sulla polemica Corona.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Gerry Scotti
Gerry Scotti su Samira Lui a Verissimo: “A La Ruota Della Fortuna non volevo solo una bellezza giracaselle”
Samira Lui è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di più sulla sua vita privata e professionale.
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l’incidente alla campionessa dietro le quinte: “Ci ha fatto preoccupare”
Durante la puntata dell’8 gennaio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha condiviso un episodio che ha coinvolto una delle campionesse prima della registrazione.
Ultime notizie su Gerry Scotti
Argomenti discussi: Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona dopo le frasi sul conduttore e le Letterine: Basta chiedere a loro; Gerry Scotti sotto attacco, la reazione a Corona: Mi sopravvalutano...; Gerry Scotti risponde a Corona: Relazioni con più di 30 ‘letterine’? Mi sopravvalutano; Parla Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 letterine? Fake news. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze.
Gerry Scotti risponde a Corona: Relazioni con più di 30 ‘letterine’? Mi sopravvalutanoIl conduttore Mediaset ha risposto a Fabrizio Corona, che lo ha accusato di avere avuto rapporti intimi con le sue Letterine ai tempi di Passaparola ... dilei.it
Gerry Scotti risponde a Corona: Io con le Letterine? Bugie, le ragazze vittime di fake newsNel terzo episodio di un noto format su YouTube, accuse a noti volti TV hanno generato polemiche e smentite ufficiali da parte dei diretti interessati. serial.everyeye.it
Contro l'ex re dei paparazzi ci sono i vertici dell'azienda, Marina e Pier Silvio Berlusconi, ma anche volti come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti, Samira Lui x.com
Gerry Scotti (69 anni) e Samira Lui (27 anni) #giovedìpiselloni facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.