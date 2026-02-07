Gerry Scotti risponde ai complottisti a La Ruota della Fortuna | Sui social se ne dicono di tutti i colori

Gerry Scotti si difende dalle critiche sui social durante La Ruota della Fortuna. Qualcuno ha messo in dubbio la trasmissione, ma lui non ci sta e replica senza giri di parole.

Gerry Scotti risponde ai complottisti durante La Ruota della Fortuna: "Sui social se ne dicono di tutti i colori". Il conduttore ironizza sulle teorie complottiste e sulla polemica Corona.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Gerry Scotti

Samira Lui è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di più sulla sua vita privata e professionale.

Durante la puntata dell’8 gennaio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha condiviso un episodio che ha coinvolto una delle campionesse prima della registrazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona dopo le frasi sul conduttore e le Letterine: Basta chiedere a loro; Gerry Scotti sotto attacco, la reazione a Corona: Mi sopravvalutano...; Gerry Scotti risponde a Corona: Relazioni con più di 30 ‘letterine’? Mi sopravvalutano; Parla Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 letterine? Fake news. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze.

Gerry Scotti risponde a Corona: Relazioni con più di 30 ‘letterine’? Mi sopravvalutanoIl conduttore Mediaset ha risposto a Fabrizio Corona, che lo ha accusato di avere avuto rapporti intimi con le sue Letterine ai tempi di Passaparola ... dilei.it

Gerry Scotti risponde a Corona: Io con le Letterine? Bugie, le ragazze vittime di fake newsNel terzo episodio di un noto format su YouTube, accuse a noti volti TV hanno generato polemiche e smentite ufficiali da parte dei diretti interessati. serial.everyeye.it

Contro l'ex re dei paparazzi ci sono i vertici dell'azienda, Marina e Pier Silvio Berlusconi, ma anche volti come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti, Samira Lui x.com

Gerry Scotti (69 anni) e Samira Lui (27 anni) #giovedìpiselloni facebook