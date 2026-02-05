Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, dice che i rossoneri non sentono tutta questa pressione per vincere subito il campionato. Secondo lui, questa tranquillità potrebbe diventare un vantaggio nella corsa allo scudetto. È un punto di vista diverso, che mette in discussione l’idea di dover sempre essere in emergenza per ottenere il risultato.

Durante l'ultimo appuntamento con 'Cronache di Spogliatoio' l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rossoneri usciti vittoriosi dall'ultima partita di Serie A contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco, dunque, il suo commento. "Io penso che il Milan non abbia l’urgenza di vincere il campionato, cosa che invece ha l’Inter. Questo potrebbe essere un vantaggio. Chiaro, dipende a quanti punti arrivi. Però è indubbio che se dovessero arrivare più o meno con questi punti (al derby, ndr), una vittoria dell’Inter sancirebbe chiaramente la fine, una vittoria del Milan riavvicinerebbe indubbiamente anche le altre, se la vedi da questo punto di vista". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lotta Scudetto, Ambrosini: “Il Milan non ha l’urgenza di vincere il campionato. Potrebbe essere un vantaggio”

Approfondimenti su Lotta Scudetto

Ultime notizie su Lotta Scudetto

