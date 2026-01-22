Alessandro Orlando, ex difensore del Milan, ha commentato a Radio Dance City4You l’andamento della stagione dei rossoneri. Ha sottolineato come il Milan stia disputando un campionato di qualità, considerando la possibilità di diventare un reale antagonista dell’Inter nel confronto per lo scudetto. Le parole di Orlando riflettono l’ottimo livello raggiunto dalla squadra di Allegri fino a questo punto della stagione.

L'estate successiva, 1994, dopo aver iniziato la stagione con il Diavolo, fu ceduto alla Juventus nello scambio che portò Paolo Di Canio a Milano. Non prima, però, di aver vinto una Champions League, uno Scudetto e due Supercoppe Italiane indossando la maglia del Milan. Un'esperienza, dunque, breve ma intensa la sua. Orlando, parlando a 'Radio Dance City4You', ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica in Serie A, a quota 46 punti, a - 3 dall'Inter di Cristian Chivu, capolista del torneo. "Il Milan, secondo me, sta facendo un grandissimo campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando: “Il Milan sta facendo un grandissimo campionato. Può essere antagonista dell’Inter”

