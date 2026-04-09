Italiano analizza nel post gara | Abbiamo messo in difficoltà una squadra di livello altissimo hanno sfruttato tutto quello che gli abbiamo concesso
Dopo la partita dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa, il tecnico del Bologna ha commentato la prestazione della squadra, affermando di aver messo in difficoltà un avversario di altissimo livello. Ha inoltre sottolineato come gli avversari abbiano approfittato di tutte le occasioni che sono state concesse nel corso della gara. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Sky Sport nel post partita.
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Dieta sana e sostenibile: quanto costa in Italia Uno studio Unipi analizza le variazioni per stagione, territorio e fabbisogno. x.com