Conferenza stampa Sarri post Juve Lazio | Questa è una squadra che da 8 mesi lavora in difficoltà di natura enorme Si può dire che siamo scarsi ma non che non abbiamo un carattere e una morale forte

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa e non nasconde le difficoltà della sua squadra. Il tecnico riconosce che Lazio sta affrontando otto mesi complicati, con problemi evidenti, ma sottolinea anche che i suoi giocatori non mancano di carattere e di morale. Le sue parole arrivano in un momento difficile, ma la volontà di reagire sembra esserci.

di Marco Baridon Conferenza stampa Sarri post Juve Lazio: le sue dichiarazioni dopo il match della 24ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Lazio, valida per la 24ª giornata di Serie A 202526. MORALE DELLA SQUADRA – «Lo hai visto in campo, questa è una squadra che da 8 mesi lavora in difficoltà di natura enorme. Non abbiamo mai mollato. Si può dire che siamo scarsi ma non che non abbiamo un carattere e una morale forte. Abbiamo fatto una partita tosta. Il rammarico non è per il 2-2 ma per le 3 palle gol sul 2-1 che ci avrebbero permesso di portare a casa il risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

