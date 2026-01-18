Luperto | Fatta una grandissima partita a livello difensivo Abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister
Luperto ha evidenziato l'importanza della compattezza difensiva nel successo del Cagliari contro la Juventus. Il difensore ha sottolineato come la squadra abbia seguito le indicazioni del mister, contribuendo a una prestazione solida. Le sue parole riflettono l’approccio tattico adottato e l’impegno collettivo che hanno portato ai tre punti. Di seguito, le dichiarazioni complete di Luperto dopo la partita.
Luperto: «Fatta una grandissima partita a livello difensivo». Le dichiarazioni del giocatore del Cagliari dopo la vittoria ottenuta contro la Juventus. Sebastiano Luperto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Cagliari Juventus 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni. ENTUSIASMO – « Diciamo che dell’entusiasmo ci si sente dopo la partita si capisce l’importanza che aveva questa partita. Abbiamo fatto una grandissima partita a livello difensivo. Abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate » CONTRO LE GRANDI – « Sì, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. L’abbiamo preparata bene ed è arrivata questa grande vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
