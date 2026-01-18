Luperto | Fatta una grandissima partita a livello difensivo Abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister

Luperto ha evidenziato l'importanza della compattezza difensiva nel successo del Cagliari contro la Juventus. Il difensore ha sottolineato come la squadra abbia seguito le indicazioni del mister, contribuendo a una prestazione solida. Le sue parole riflettono l’approccio tattico adottato e l’impegno collettivo che hanno portato ai tre punti. Di seguito, le dichiarazioni complete di Luperto dopo la partita.

