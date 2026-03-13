La squadra italiana di tennis si appresta a sfidare il Giappone nella Billie Jean King Cup 2026, in una partita che si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 aprile sui campi in terra rossa di Velletri. La sfida rappresenta un momento cruciale per il mantenimento del titolo e vedrà affrontarsi le rispettive rappresentative in un match che coinvolge atlete di entrambe le nazioni.

La squadra azzurra di tennis si prepara ad affrontare una sfida decisiva per il mantenimento del titolo nella Billie Jean King Cup 2026, con lo scontro contro il Giappone fissato tra venerdì 10 e sabato 11 aprile sui campi in terra rossa di Velletri. La selezione include Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto come titolari, affiancate da Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant come riserve, mentre Sara Errani sarà la partner al doppio. L’obiettivo primario della nazionale italiana è qualificarsi per le Finals, puntando a un trionfo consecutivo che confermerebbe la solidità del progetto sportivo costruito negli ultimi anni. Il Giappone presenta una minaccia concreta con Moyuka Uchijima, classificata al 77° posto mondiale, e una coppia di doppio consolidata formata da Eri Hozumi e Shuko Aoyama. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Billie Jean King Cup: Italia contro Giappone, la sfida

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