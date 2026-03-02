Trump: «Tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran». I media: «Esplosioni vicino all'impianto nucleare di Isfahan». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Trump: 'Stiamo massacrando l'Iran, presto una grande ondata'. E non esclude l'invio di soldatiDroni verso la base Gb a Cipro. Tre caccia Usa abbattuti in Kuwati da fuoco amico. Il governo iraniano: 'Stasera scendete in piazza per sostenerci'. Il conflitto si allarga. Israele attacca il Libano. ansa.it

NEWS -La #guerra in Medio Oriente si allarga e tocca per la prima volta in modo diretto il territorio europeo. Nella notte, droni attribuiti a #Teheran hanno colpito obiettivi a #Cipro, aprendo un nuovo fronte che rischia di trascinare l’Europa in un conflitto sempr - facebook.com facebook

#NEWS - La #guerra si allarga. #Israele attacca il #Libano, decine di morti. Gli #Usa: 'Tre caccia F-15 abbattuti in #Kuwait da fuoco amico'. Intercettati due droni diretti verso la base di #Londra a #Cipro. I Paesi arabi del #Golfo: 'Gli attacchi di #Teheran intolle x.com