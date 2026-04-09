L’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, principale scalo di Israele, ha riaperto completamente giovedì dopo un periodo di chiusura. La riapertura è avvenuta a seguito del cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha portato alla ripresa delle attività aeroportuali. Da allora, i voli sono ripresi regolarmente e i servizi sono tornati alla normalità. La ripresa delle operazioni rappresenta un passo importante per il traffico aereo della regione.

L’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, il principale scalo di Israele, ha ripreso a funzionare a pieno regime giovedì, dopo il cessate il fuoco tra Usa, Israele e Iran. Durante i 40 giorni di guerra era rimasto operativo ma fortemente limitato, con soltanto un volo all’ora e solo 50 persone a bordo. Alden Leifer, che stava tornando negli Stati Uniti, nel New Jersey, ha affermato di essersi sentito “sicuro” nonostante gli allarmi e le sirene uditi durante il suo soggiorno in Israele. “Questa è casa”, ha affermato sua moglie, Evie Leifer. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv torna a pieno regime

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