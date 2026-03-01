Abbiamo ucciso Khamenei i missili di Usa e Israele sull' Iran  decapitano il regime La tv di Stato a Teheran conferma | l' ayatollah è morto A Dubai droni su hotel e aeroporto esplosioni a Tel Aviv

Questa mattina, la televisione di Stato a Teheran ha annunciato la morte dell'ayatollah, confermando l’attacco di missili statunitensi e israeliani contro obiettivi in Iran. A Dubai sono stati segnalati attacchi con droni su hotel e aeroporto, mentre a Tel Aviv si sono verificati esplosioni. L’operazione, denominata «Roaring Lion», coinvolge diverse località e si sviluppa come risposta a una serie di minacce percepite.

Dal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del mattino e, bevuto il the, la gente si sedeva alla scrivania. Il primo obbiettivo era Alì Khamenei, la Guida suprema, l’ayatollah che guida l’Iran da 37 anni. E Donald Trump su Truth ne ha annunciato la morte. «È una grande occasione per gli iraniani». L’operazione «Roaring Lion», leone che ruggisce, comincia come guerra preventiva contro il rischio Iran. Alla Casa Bianca dicono che avesse i missili pronti a colpire, ma la nuova guerra del pacifista Trump è qualcosa di molto di più. L’ha detto il presidente americano, l’ha ripetuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Uno degli ordigni ha centrato un edificio residenziale nel cuore di Tel Aviv: il bilancio provvisorio parla di una donna di 40 anni morta e decine di feriti, alcuni in gravi condizioni. “Auto in fiamme e caos totale tra i residenti”, ha raccontato un paramedico interven facebook

I giornalisti dell'Afp hanno riportato una serie di esplosioni a Tel Aviv, Gerusalemme, e a Ramallah, nella Cisgiordania occupata. Le esplosioni hanno fatto seguito alle sirene, dopo che i militari avevano dichiarato di aver identificato un nuovo lancio di missili d x.com