Israele bombarda il Libano nuovi raid su Beirut | 72 morti e 83mila sfollati dall’inizio degli scontri con Hezbollah – Il video

Nuovi raid israeliani hanno colpito il Libano, con un edificio nel quartiere Haret Hreik, a Beirut, che sarebbe stato raggiunto da un caccia. Da inizio scontri con Hezbollah, si stimano 72 morti e circa 83.000 sfollati. Le operazioni militari continuano con attacchi nella zona meridionale della capitale, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Nuovi raid israeliani hanno colpito il Libano. Un edificio a Haret Hreik, nel quartiere Dahieh, della zona meridionale della capitale Beirut, sarebbe stato centrato da un caccia israeliano. L’aeronautica di Israele aveva già comunicato l’avvio di una nuova serie di attacchi nel sud del Paese. A riferirlo è l’Idf, secondo quanto riportato dal Times of Israel. In precedenza, le forze armate avevano diffuso un ampio avviso rivolto alla popolazione del sud del Libano, invitandola a spostarsi a nord del fiume Litani. L’aviazione israeliana ha colpito anche la città di Shemstar, nella valle della Bekaa, tra Zahle e Baalbeck, in un’area non lontana dal confine siriano. 🔗 Leggi su Open.online

Israele attacca Beirut e il resto del Libano: migliaia di sfollati e almeno trentuno mortiSiamo ufficialmente entrati nel terzo giorno della guerra portata avanti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran e, per la prima volta, i militari...

La guerra si estende, missili di Hezbollah verso Israele e raid su Beirut. Nuovi strike in Iran. Colpita base britannica a CiproSale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah.

Israele bombarda Hezbollah: 31 morti in Libano. Edifici crollati a BeirutIsraele ha effettuato pesanti bombardamenti sulla periferia sud di Beirut controllata da Hezbollah, dopo che il gruppo sostenuto dall'Iran ha ... iltempo.it

Israele colpisce il Libano dopo che Hezbollah ha obbedito all'Iran e ha ricominciato gli attacchiNella notte fra domenica e lunedì il gruppo ha attaccato lo stato ebraico, che ha risposto con una campagna forte a Beirut per eliminare Hussein Makled, il capo dell’intelligence. L’obiettivo adesso ... ilfoglio.it

Israele bombarda Beirut e avanza nel sud del Libano. Hezbollah risponde con i missili. L'Indonesia annuncia: "Sospese attività del Board of Peace" Link all'articolo nel primo commento facebook

Ipotesi di crimini di guerra per Israele che bombarda una scuola, chi l'avrebbe mai detto. x.com