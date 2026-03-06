Medio Oriente per l’Unicef quasi 200 bambini morti dall’inizio della guerra Trump | Invasione di terra? Sarebbe una perdita di tempo In Iran vogliamo entrare e ripulire tutto Libano oltre 500mila sfollati per i raid di Israele Negli Emirati riprendono i voli

Nel Medio Oriente, l'Unicef segnala quasi 200 bambini morti dall'inizio della guerra, mentre in Libano più di 500mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa dei raid israeliani. Negli Emirati Arabi Uniti, sono ripresi i voli commerciali dopo un periodo di sospensione. Nel frattempo, il presidente statunitense ha dichiarato che un'invasione di terra sarebbe una perdita di tempo e ha annunciato l'intenzione di intervenire in Iran per operazioni di pulizia.

Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 6 marzo 2026. Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove oltre 1.300 persone sono rimaste uccise dall’inizio della guerra. Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: oltre 100 le vittime registrate dalla ripresa dei bombardamenti israeliani contro Hezbollah. La Repubblica islamica e il gruppo armato sciita hanno risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, le basi Usa e i loro alleati nel Golfo, dove sono state uccise una trentina di persone dal 28 febbraio scorso. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo un attacco con droni ha colpito l’aeroporto internazionale di Nakhchivan, un’exclave dell’Azerbaigian, che confina con Iran, Turchia e Armenia, ferendo due persone (ma Teheran nega il coinvolgimento). 🔗 Leggi su Tpi.it

