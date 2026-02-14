Blitz della polizia locale al parco XXII Aprile sequestrate otto dosi di marijuana

La polizia locale ha scoperto otto dosi di marijuana nel parco XXII Aprile dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini. Durante il blitz, gli agenti hanno perquisito alcune aree del parco e trovato la droga nascosta tra gli alberi e i cespugli. La scoperta è stata possibile grazie alla collaborazione dei residenti, che avevano segnalato movimenti sospetti nelle ultime settimane.

Controllo con unità cinofila dopo le segnalazioni dei cittadini. La droga è stata ritrovata nei pressi dell'area sgambamento cani Un controllo della polizia locale ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente all'interno del parco XXII Aprile, in seguito a svariate segnalazioni giunte al Comando di via Galilei. Nella tarda mattinata di martedì, gli agenti sono intervenuti con l'unità cinofila nell'area verde e nella zona sgambamento cani di viale Gramsci, dove erano state segnalate presenze sospette di giovani che stazionavano sulle panchine in diversi momenti della giornata. Nessuno dei giovani era presente al momento del controllo.