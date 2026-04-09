Ischia incendio sul Monte Epomeo | evacuate tre famiglie a Serrara Fontana

Nella notte sull’isola d’Ischia si è sviluppato un incendio in località Ciglio, sul Monte Epomeo, che ha portato all’evacuazione di tre famiglie a Serrara Fontana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni vicine. L’incendio ha coinvolto un’area boschiva e ha richiesto un intervento immediato delle squadre di emergenza.

Le fiamme sviluppatesi sull'isola d'Ischia, in località Ciglio, hanno minacciato alcune abitazioni. Intervento nella notte di Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Un incendio ha interessato nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile, le pendici del Monte Epomeo, sull’isola d’Ischia. Il rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio in località Ciglio, nel territorio di Serrara Fontana, propagandosi nel corso della serata anche a causa del vento e arrivando a minacciare alcune abitazioni della zona. In via precauzionale sono state evacuate tre famiglie, che hanno provveduto autonomamente alla sistemazione per la notte. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse e si sono concluse intorno alle 2 di notte. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ischia, incendio sul Monte Epomeo: evacuate tre famiglie a Serrara Fontana Leggi anche: Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia, fiamme vicino alle case: domato dai pompieri A Ischia di nuovo in fiamme il monte EpomeoTempo di lettura: 2 minutiUn nuovo incendio sta interessando l’isola di Ischia, in località Serrara Fontana. Temi più discussi: INCENDIO SUL MONTE EPOMEO, VASTA L’AREA COLPITA; Ischia, in fiamme il monte Epomeo: l'incendio ha distrutto ettari di macchia mediterranea e lambito alcune abitazioni; Spento l'incendio sul monte Epomeo a Ischia; Ischia, contenuto l’incendio sul monte Epomeo. Bruciati ettari di vegetazione, probabile dolo. Ischia, incendio sul Monte Epomeo: scatta il piano di emergenzaUn incendio è divampato nella serata di ieri sul Monte Epomeo, sull’isola di Ischia, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza e l’attivazione ... cronachedellacampania.it Ischia, di nuovo in fiamme il Monte Epomeo: incendio sulle pendici a Serrara FontanaUn nuovo incendio sta interessando l’isola di Ischia. Il rogo è divampato nel territorio di Serrara Fontana, sulle pendici del Monte Epomeo, in località ... cronachedellacampania.it Brucia ancora il Monte Epomeo, tre famiglie evacuate. Nel comune di Serrara Fontana un incendio divampato nel pomeriggio ha lambito alcune abitazioni. Attivo il numero verde anti-roghi 800 23 25 25 - facebook.com facebook #Juorno #incendi a #Ischia, di nuovo in fiamme il monte #Epomeo: #ProtezioneCivile e volontari in azione x.com