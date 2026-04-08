Un incendio si è sviluppato di nuovo sull’isola di Ischia, questa volta nella zona di Serrara Fontana. Le fiamme stanno interessando il monte Epomeo e sono state segnalate recentemente. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di emergenza per contenere il rogo e valutare la situazione. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause o sull’estensione del danno.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo incendio sta interessando l’isola di Ischia, in località Serrara Fontana. Le fiamme si sono sviluppate a partire dalle pendici del Monte Epomeo in località Ciglio nei pressi di via Sgarrupata. La Protezione Civile della Regione Campania si è immediatamente attivata inviando sul posto, con il coordinamento della Sala Operativa regionale, un Direttore delle Operazioni Spegnimento (DOS) e squadre di volontari a supporto dell’amministrazione comunale. Sempre nel tardo pomeriggio si sono sviluppati altri tre incendi: a Montoro, in provincia di Avellino, a Padula in provincia di Salerno e ad Agerola, sui Monti Lattari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Ischia di nuovo in fiamme il monte Epomeo

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