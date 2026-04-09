La Casa Bianca ha annunciato che parteciperà ai negoziati diretti con rappresentanti del governo iraniano, che si terranno a Islamabad. L'obiettivo dichiarato è discutere un accordo di pace e fermare il conflitto in Medio Oriente. La conferma della partecipazione avviene in un momento di tensione crescente nella regione, con incontri programmati tra le parti coinvolte.

La Casa Bianca ha confermato che si siederà al tavolo di negoziazione diretta con rappresentanti del regime iraniano per raggiungere un accordo di pace e porre fine al conflitto in Medio Oriente. La portavoce del governo di Donald Trump, Karoline Leavitt, ha affermato che il vicepresidente JD Vance guiderà la delegazione americana che volerà fino a Islamabad per iniziare il dialogo. Secondo l’agenzia Bloomberg ai negoziati per la pace tra Iran e Stati Uniti parteciperà anche l’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff e il consigliere, nonché marito della figlia di Trump, Jared Kushner. Le prime conversazioni avranno inizio sabato mattina, ora locale, nonostante lo stretto di Hormuz sia ancora praticamente chiuso e la richiesta degli Usa di aprirlo come condizioni per il cessate al fuoco non sia rispettata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran-Usa, chi siederà ai negoziati di Islamabad

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