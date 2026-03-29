Razzi su Israele Houthi in guerra Usa pronti al blitz di terra in Iran
In Arabia Saudita, un attacco ha colpito una base americana, mentre i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato il primo attacco missilistico contro Israele dall’inizio dell’operazione Epic Fury il 28 febbraio. Nel frattempo, gli Stati Uniti si preparano a un possibile intervento di terra in Iran.
Attacco del gruppo sciita. Teheran colpisce una base in Arabia Saudita: "20 feriti e danni a un fondamentale aereo sentinella". Donald pensa all'invio di altri 10mila soldati L'Iran attacca una base americana in Arabia Saudita e i ribelli Houthi, sostenuti da Teheran, entrano nella guerra in Medioriente rivendicando il primo attacco missilistico contro Israele dall'inizio dell'Operazione Epic Fury il 28 febbraio. Dopo le rassicurazioni del segretario di Stato Usa Marco Rubio, secondo cui il conflitto durerà ancora "un paio di settimane, non mesi", il vicepresidente JD Vance ammette che continuerà "ancora un po' con l'obiettivo di neutralizzare il Paese per un periodo molto, molto lungo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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