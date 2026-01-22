Lorenzo Nespoli si prepara a debuttare negli Emirati Arabi Uniti, dopo aver completato un intenso training camp a Gandia, in Spagna. Dopo mesi di preparazione e allenamenti mirati, il suo ingresso nel circuito professionistico rappresenta un passo importante nel suo percorso sportivo. Questo debutto segna l’inizio di una nuova fase, consolidando il suo impegno e la sua crescita nel mondo del tiro con l’arco.

Dopo aver macinato chilometri di allenamenti e concluso il training camp in Spagna, nella zona di Gandia, Lorenzo Nespoli è pronto per il suo debutto tra i professionisti. Da oggi e fino a martedì 27, il corridore brianzolo sarà impegnato nel Tour of Sharjah, corsa a tappe internazionale negli Emirati Arabi Uniti, con partenza da Sharjah Flag Island. Durante il ritiro spagnolo, Nespoli ha svolto blocchi di lavoro importanti che gli hanno permesso di raggiungere una condizione di forma solida in vista dell’esordio nella massima categoria. Una preparazione affinata insieme ai compagni della MBH Bank CSB Telecom Fort, la nuova formazione ungherese del Circuito UCI Professional guidata dagli ex professionisti Antonio Bevilacqua, Gianluca Valoti, Orlando Maini, Flavio Miozzo e Davide Martinelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il debutto di Nespoli negli Emirati Arabi Uniti

Yemen, il leader separatista è fuggito negli Emirati Arabi UnitiAidaros al-Zubaidi, leader dei separatisti yemeniti, ha lasciato il paese e si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti.

Leggi anche: Tra Dune del Deserto e Centri Commerciali: Guida Pratica per Trascorrere il Tempo negli Emirati Arabi Uniti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il debutto di Nespoli negli Emirati Arabi Uniti; Nespoli al debutto da tedoforo giovedì a Pavia: Il sogno di ogni sportivo; Calcio Serie D, con la Palmese l'Olbia non va oltre il pareggio; Sofia Salerno con la fiaccola a Mortara: Un onore portare la fiamma, lo sport è la mia passione.

Nespoli al debutto da tedoforo giovedì a Pavia: «Il sogno di ogni sportivo»Dopo cinque Olimpiadi, e tre medaglie, l’arciere vogherese 35enne porterà la fiaccola a Pavia giovedì 15 gennaio: «Non sento l’età anagrafica. Il pensiero è a ... laprovinciapavese.gelocal.it

ON THE COURT - I RISULTATI I risultati delle partite della settimana appena trascorsa! Costretta a posticipare il proprio debutto nel 2026 la #DivisioneRegionale3 a causa di problemi all'impianto di riscaldamento del PalaZorz. Ci pensa dunque la #SeniorU - facebook.com facebook