Lo Stretto di Hormuz di nuovo chiuso | Israele viola la tregua l’Iran pone condizioni per i negoziati

Lo Stretto di Hormuz è nuovamente chiuso a causa di un incidente che coinvolge le forze israeliane e l’Iran. Secondo fonti ufficiali, Israele ha violato la tregua stabilita, mentre l’Iran ha avanzato condizioni per proseguire i negoziati. La chiusura ha causato ripercussioni sul traffico marittimo e sulle forniture energetiche nella regione. Nessun dettaglio sulle modalità dell’incidente o sulle possibili conseguenze immediate è stato ancora diffuso.

Lo Stretto di Hormuz è tornato al centro delle tensioni internazionali. Dopo la recente dichiarazione di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, l’Iran ha deciso di bloccare nuovamente il passaggio delle petroliere attraverso uno dei punti strategici più importanti al mondo, denunciando gli attacchi israeliani contro il Libano come motivo della sospensione. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Teheran avrebbe comunicato ai mediatori regionali che la sua partecipazione ai negoziati previsti venerdì a Islamabad con gli Stati Uniti dipende dallo stop immediato dei raid sul Paese dei Cedri. In altre parole, se gli attacchi israeliani continueranno, l’Iran potrebbe rivedere la decisione di permettere la riapertura dello stretto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lo Stretto di Hormuz di nuovo chiuso: Israele viola la tregua, l’Iran pone condizioni per i negoziati Leggi anche: Iran pone sei condizioni per finire la guerra con gli Usa, dallo stretto di Hormuz al risarcimento: i dettagli Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Furia dei pasdaran: missili su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di HormuzRaid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo. Temi più discussi: Stretto di Hormuz chiuso, quali Paesi lo usano di più per acquistare gas e petrolio? DATI; Aggirare lo stretto di Hormuz? I paesi produttori ci pensano; Stretto di Hormuz chiuso ma non per tutti: quali Paesi passano, l’incognita ultimatum; Altro che blocco di Hormuz, l'Asia fa accordi con l'Iran per far passare il petrolio. Guerra Iran, aperto lo stretto di Hormuz. Teheran: Serve autorizzazione per passareLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, aperto lo stretto di Hormuz. Teheran: 'Serve autorizzazione per passare' ... tg24.sky.it Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologicaGli eventi tettonici, all’origine di questo canale, hanno dato alla regione le sue ricchezze petrolchimiche e creato una strettoia marittima in grado di interrompere il commercio di petrolio. nationalgeographic.it Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare liberamente navigabile x.com MarineTraffic segnala i primi attraversamenti dello Stretto di Hormuz dopo l'accordo di cessate il fuoco tra Usa e Iran. Nonostante il cessate il fuoco, la Marina iraniana ha avvertito le navi ancorate vicino a Hormuz che resta necessario ottenere l'autorizzazione - facebook.com facebook