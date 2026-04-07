Il vicepresidente degli Stati Uniti si trova a Budapest, dove ha incontrato rappresentanti politici e partecipato a eventi pubblici legati alla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni. La visita avviene a meno di una settimana dal voto, mentre i sondaggi indicano una preferenza crescente verso l’opposizione europeista, anche se molti elettori risultano ancora indecisi. La presenza del vicepresidente si inserisce nel quadro di un intenso periodo elettorale in Ungheria.

Il vicepresidente U.S.A in Ungheria a meno di una settimana dalle elezioni: sondaggi favorevoli all’opposizione europeista, ma ancora molti indecisi I sondaggi più recenti indicano un vantaggio crescente dell’opposizione europeista, ma l’elevata percentuale di indecisirende il risultato tutt’altro che certo. In questo scenario, arriva il sostegno degli Stati Uniti. Orban, spesso descritto in ambito europeo come interlocutore privilegiato di Mosca, è considerato da Washington un alleato strategico per favorire una possibile chiusura del conflitto in Ucraina attraverso un’intesa con la Russia e per mantenere divisa l’Unione Europea, evitando un rafforzamento politico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - JD Vance a Budapest per sostenere la campagna di Orban in vista delle prossime elezioni

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Vance a Budapest: missione USA per salvare Orbán alle urneIl vicepresidente statunitense JD Vance vola a Budapest martedì 7 aprile 2026 per sostenere Viktor Orbán in vista delle elezioni di domenica.

Temi più discussi: Vance a Budapest per sostenere Orbán, ma in Europa estrema destra sempre più distante da Trump; Vance in visita in Ungheria per sostenere Orbán alle elezioni del 12 aprile; Operazione salva-Orbán: Trump manda Vance a Budapest; Ungheria, Usa in campo per salvare Orban. Perché dopo 16 anni il premier rischia l’uscita di scena.

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“C’è una storia per bambini ungherese in cui un topolino aiuta un leone…”: @business pubblica l’imbarazzante telefonata in cui Orbán si mette a disposizione di Putin .Oggi JD Vance arriva a Budapest per sostenere il presidente. La Grande Converge x.com