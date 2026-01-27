agricoltura confeuro | rinvio ue-mercosur palliativo von der leyen convochi tavolo

L’attesa per l’accordo tra Unione Europea e Mercosur continua, con il rinvio deciso dalla presidente Ursula von der Leyen. La sospensione temporanea rappresenta un passo minimo, ma senza un confronto diretto con le organizzazioni agricole europee, il rischio è che si perda un’opportunità di dialogo e di miglioramento delle condizioni del settore. È fondamentale un tavolo di confronto per garantire scelte più consapevoli e condivise.

“La scelta della presidente Ursula von der Leyen di rinviare di un mese la firma dell’accordo Ue-Mercosur rappresenta il minimo indispensabile e rischia di rimanere un semplice palliativo se, nel frattempo, non verrà convocato un tavolo di confronto con tutte le organizzazioni agricole europee. È.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

