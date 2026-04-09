In Iran, nella capitale, sono iniziate le cerimonie in ricordo dell’ayatollah Ali Khamenei, morto 40 giorni fa all’età di 86 anni. La commemorazione si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e raccoglie membri della comunità e rappresentanti ufficiali. La morte dell’ayatollah è avvenuta all’inizio del conflitto che ha coinvolto il paese.

Al via in Iran le cerimonie commemorative in occasione del 40esimo giorno dalla morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso a 86 anni all’inizio della guerra in Iran. A Teheran i partecipanti, vestiti di nero, hanno iniziato il loro corteo da piazza Jomhouri Eslami fino al quartiere dove si trovava l’ufficio di Khamenei. La tv di Stato iraniana ha mandato in onda commemorazioni simili anche in altre città. L’emiettente riferisce che le cerimonie proseguiranno fino a notte fonda. Il corpo di Khamenei non è ancora stato sepolto dalla sua morte, avvenuta il 28 febbraio. È ora il figlio, Mojtaba Khamenei, a ricoprire la carica di Guida suprema dell’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, a Teheran le commemorazioni per l'ayatollah Ali Khamenei

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Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times, Mojtaba Khamenei, Nuova Guida Suprema iraniana e figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, sarebbe stato ricoverato in un ospedale di Qom in condizioni gravi. Le informazioni, rilanciate anche da m - facebook.com facebook