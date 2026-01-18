L’Ayatollah Ali Khamenei ha confermato l’uccisione di migliaia di persone durante le recenti proteste in Iran, senza tuttavia assumersi la responsabilità. La sua dichiarazione rappresenta una prima ammissione ufficiale di quanto accaduto nel contesto delle manifestazioni nate in risposta a questioni politiche e sociali nel Paese. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni significative per la stabilità interna e le relazioni internazionali dell’Iran.

La Guida Suprema dell’ Iran, l’ Ayatollah Ali Khamenei, ha riconosciuto per la prima volta l’uccisione di migliaia di persone durante le proteste che hanno scosso il Paese nelle ultime due settimane. In un discorso, tenuto giovedì, il politico ha affermato che migliaia di civili avrebbero perso la vita «in modo disumano e selvaggio», e ha incolpato gli Stati Uniti per il bilancio delle vittime. Khamenei si è scagliato senza mezze misure contro il presidente Donald Trump. Lo ha definito un «criminale», per via del suo sostegno alle manifestazioni, e ha chiesto punizioni severe per chiunque vi abbia preso parte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Ayatollah Ali Khamenei conferma l’uccisione di migliaia di persone durante le proteste in Iran, ma non se ne assume la responsabilità

Leggi anche: Proteste Iran, Khamenei se ne lava le mani: “Colpa di Trump, cadrà come ogni tiranno”

Leggi anche: In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: “Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Donald Trump chiede la fine del regime dell’ayatollah Ali Khamenei. In un’intervista a "Politico", il presidente degli Stati Uniti ha affermato che è “il momento di cercare una nuova leadership per l’Iran”, accusando Khamenei di aver distrutto il Paese e di aver - facebook.com facebook

Donald #Trump chiede la fine del regime dell’ayatollah Ali #Khamenei. In un’intervista a "Politico", il presidente degli #StatiUniti ha affermato che è “il momento di cercare una nuova leadership per l’ #Iran”, accusando #Khamenei di aver distrutto il Paese e x.com