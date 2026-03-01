Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’ayatollah Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran, è stato ucciso in un attacco condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. La notizia ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale mentre si intensificano le tensioni nella regione. Per ora, non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane o israeliane.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il leader supremo iraniano l’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso in un attacco contro l’Iran lanciato da Israele e Usa. Il tycoon ha definito l’uccisione di Khamenei “la più grande opportunità” per il popolo iraniano di “riprendersi” il proprio Paese. L’annuncio è arrivato dopo un bombardamento aereo congiunto di Stati Uniti e Israele che ha preso di mira siti militari e governativi iraniani. Guerra in Iran, il mondo teme l’escalation. Donald Trump: “L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso” Trump ha anche affermato che “bombardamenti pesanti e mirati” sarebbero continuati per tutta la settimana. 🔗 Leggi su Notizie.com

Trump dice che Ali Khamenei è stato uccisoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto che Ali Khamenei, il capo politico, religioso e militare dell’Iran, è stato ucciso sabato...

Trump dice che l'ayatollah Ali Khamenei è mortoIl suo corpo è stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran, colpito oggi dagli attacchi di Israele e Stati Uniti.

Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare”

