Ipocrita su Israele benevola con Trump indifferente al destino di iraniani e libanesi | è la solita Giorgia Meloni
Giorgia Meloni si presenta ancora una volta come protagonista di una posizione che suscita molte critiche, mantenendo toni di vittimismo e sfide populiste contro le opposizioni. Dopo la sconfitta al referendum, la sua linea politica non è cambiata, con dichiarazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti. La sua attenzione sembra concentrarsi su Israele, mentre appare meno interessata alle sorti di cittadini iraniani e libanesi. La sua gestione si caratterizza per un atteggiamento di apparente indifferenza e giustificazioni a politiche controverse.
La sconfitta al referendum non ha cambiato Giorgia Meloni: solito vittimismo, solita sfida populista alle opposizioni, solita ipocrisia di fronte alle azioni di Israele, solite giustificazioni delle follie trumpiane. E nessuna autocritica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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