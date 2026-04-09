Ipocrita su Israele benevola con Trump indifferente al destino di iraniani e libanesi | è la solita Giorgia Meloni

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni si presenta ancora una volta come protagonista di una posizione che suscita molte critiche, mantenendo toni di vittimismo e sfide populiste contro le opposizioni. Dopo la sconfitta al referendum, la sua linea politica non è cambiata, con dichiarazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti. La sua attenzione sembra concentrarsi su Israele, mentre appare meno interessata alle sorti di cittadini iraniani e libanesi. La sua gestione si caratterizza per un atteggiamento di apparente indifferenza e giustificazioni a politiche controverse.

La sconfitta al referendum non ha cambiato Giorgia Meloni: solito vittimismo, solita sfida populista alle opposizioni, solita ipocrisia di fronte alle azioni di Israele, solite giustificazioni delle follie trumpiane. E nessuna autocritica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo il boom di “I am Giorgia” arriva negli Usa “Giorgia’s vision” con il lancio di Trump: “Meloni leader mondiale”Il vice presidente degli Stati Uniti, Jd Vance, ha scritto la prefazione per l’edizione americana del secondo libro della premier Giorgia Meloni,...

Leggi anche: “Gli iraniani sono animali”: Trump parla come fa Israele con Gaza. Linguaggio apocalittico e de-umanizzazione del nemico per giustificare la guerra totale

Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni

Video Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni

giorgia meloni ipocrita su israele benevolaMeloni: Irresponsabile colpire l’Unifil. Schlein va all’attacco: Intervenga per fermare IsraeleDura nota di Palazzo Chigi: Inaccettabile mettere a rischio chi agisce sotto la bandiera Onu. Il Pd: Cosa altro deve succedere? ... repubblica.it

giorgia meloni ipocrita su israele benevolaLibano, Meloni: Irresponsabile colpire Unifil, Israele si fermiI militari italiani sono presenti sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e agiscono nell’interesse del mantenimento della pace, si legge in una nota di Pala ... tg24.sky.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.