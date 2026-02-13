Jd Vance, vice presidente degli Stati Uniti, ha scritto la prefazione per l’edizione americana del secondo libro di Giorgia Meloni, “Giorgia’s Vision”, che sarà pubblicato a fine aprile. La decisione di coinvolgere il politico americano deriva dal forte supporto di Trump alla leader italiana, che ha recentemente ottenuto grande attenzione con il suo discorso a New York. Meloni si prepara a presentare il volume in una serie di incontri pubblici negli Stati Uniti.

Il vice presidente degli Stati Uniti, Jd Vance, ha scritto la prefazione per l’edizione americana del secondo libro della premier Giorgia Meloni, ‘ Giorgia’s Vision ‘ che uscirà negli Usa alla fine di aprile. A riferirlo è stata su X la giornalista Sophia Cai, autrice di West Wing Playbook, la newsletter di Politico dedicata alla Casa Bianca. Il nuovo libro della Meloni esce negli Usa. Il libro si sviluppa come una lunga conversazione tra Meloni e Alessandro Sallusti, l’ex direttore di Libero ed Il Giornale. Sulla copertina – condivisa da Cai sui social – compare una citazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “ (Meloni è uno dei veri leader del mondo “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dopo il boom di “I am Giorgia” arriva negli Usa “Giorgia’s vision” con il lancio di Trump: “Meloni leader mondiale”

Il libro “Giorgia’s Vision” è stato pubblicato negli Stati Uniti, perché la casa editrice americana ha deciso di tradurre e diffondere le idee di Giorgia Meloni.

Il Telegraph ha recentemente riconosciuto Giorgia Meloni come

Trump dice che Meloni è una bella donna: una frase c osì negli Usa ti rovina la carriera politica

Argomenti discussi: Oice, dopo il boom di dicembre il mercato riparte piano. Lupoi: Calo fisiologico; Una ciocca per le vittime, boom di donazioni di capelli dopo il dramma di Crans-Montana; Boom di visitatori ai musei di Villa Torlonia. E il Casino Nobile torna a splendere dopo 20 anni; Spotify, titolo in rialzo dopo utili record e boom di abbonati.

Vaccinazione antinfluenzale. Dopo il boom del primo anno di pandemia le coperture tornano a scendere. I nuovi dati del Ministero della SalutePubblicata l’analisi delle coperture vaccinali contro l’influenza della stagione 2021-2022. Sul totale della popolazione ha fatto il vaccino il 20,5% (oltre 3 punti percentuali in meno). E tra gli ... quotidianosanita.it

Salute maschile: boom di visite urologiche dopo il film di Checco ZaloneIl film di Zalone, noto per il suo stile ironico e diretto, affronta anche temi legati alla salute maschile. Il brano prostada enflamada di Zalone inserito nel contesto comico della pellicola, ... it.blastingnews.com

Valle Orco, riaprono gli impianti de "La Cialma": boom di presenze a Locana dopo le recenti nevicate - facebook.com facebook

Boom di contenuti su #FedericaBrignone dopo l'oro olimpico. 4,2 mila conversazioni in 24 ore, concentrate soprattutto sul ritorno dopo l'infortunio. Emerge dall'analisi real-time del nostro osservatorio #TopChampionReputation ( topchampions.it). #milanocortin x.com