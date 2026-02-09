iPhone 17e | Chip A19 e MagSafe a bordo prezzo bloccato a 599 dollari per un upgrade tecnico significativo

L’iPhone 17e arriverà nel 2026 con un prezzo di 599 dollari, lo stesso di oggi. Ma questa volta avrà un chip A19 più potente e il supporto MagSafe, che prima era riservato ai modelli di fascia più alta. Le novità sono importanti, anche se il prezzo resta invariato.

L’iPhone 17e, previsto per il 2026, manterrà il prezzo di 599 dollari, ma integrerà significativi miglioramenti interni, tra cui il chip A19 e il supporto MagSafe, precedentemente esclusivo dei modelli di fascia alta. Questa mossa strategica di Apple mira a consolidare la sua presenza nel segmento di mercato più accessibile, offrendo una maggiore tecnologia senza aumentare i costi per il consumatore. L’introduzione del chip A19 e dei nuovi componenti di connettività mira a ridurre il divario tecnologico tra l’iPhone 17e e i modelli di punta. Apple si prepara a lanciare sul mercato il nuovo iPhone 17e, un aggiornamento dell’iPhone 16e che, nonostante le notevoli migliorie tecniche, manterrà lo stesso prezzo di partenza di 599 dollari negli Stati Uniti, equivalenti a 729 euro in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su iPhone 17e

L’iPhone 17E, in arrivo nel 2026, rappresenta un nuovo approccio all’offerta entry-level di Apple, integrando funzionalità come Dynamic Island e MagSafe.

Ultime notizie su iPhone 17e

