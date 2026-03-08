Grande Fratello VIP | da Alessandra Mussolini ad Antonella Elia tutti i nuovi concorrenti

Il Grande Fratello VIP annuncia i nuovi concorrenti: Raimondo Todaro, Antonella Elia, Adriana Volpe e Paola Caruso. Quattro personaggi noti al pubblico che si preparano a varcare la porta rossa del reality show. La produzione ha confermato l’ingresso di questi volti, mentre altri partecipanti sono ancora in fase di definizione. La trasmissione riparte con una selezione di personaggi già noti e alcune novità.

Il GF VIP riapre le porte: tra grandi ritorni e volti freschi, Raimondo Todaro, Antonella Elia, Adriana Volpe e Paola Caruso sono pronti a entrare nella Casa. Il countdown è ufficialmente terminato. Nella serata di domenica 8 marzo, i canali social del Grande Fratello hanno infiammato il web pubblicando il video che conferma i nomi dei nuovi inquilini. La data da segnare sul calendario è il 17 marzo, quando la porta rossa si aprirà per dare il via a una nuova edizione condotta da Ilary Blasi con al suo fianco, nel ruolo di opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il Cast: Tra grandi ritorni e volti nuovi Molte delle indiscrezioni della vigilia sono state confermate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

