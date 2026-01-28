Corteo mascherato musica e artisti di strada per il Carnevale a Vasto | il programma

Questa domenica a Vasto si anima con il Carnevale 2026. La città si prepara a un pomeriggio di festeggiamenti con corteo mascherato, musica dal vivo e artisti di strada. L’amministrazione comunale ha annunciato un programma che coinvolge cittadini di tutte le età, puntando a far rivivere le tradizioni del carnevale e a creare un momento di svago e allegria per la comunità.

Un pomeriggio di eventi che intreccia tradizione, spettacolo e partecipazione cittadina, in una città da sempre ricca di cultura, storia e iniziative “Il Carnevale è un momento di forte partecipazione e condivisione, che valorizza – ha detto il sindaco Francesco Menna – le tradizioni locali e promuove la socialità attraverso il divertimento. La manifestazione trasformerà le strade del centro in un grande palcoscenico a cielo aperto”. Tripla sfilata dei carri allegorici, ballo e divertimento: a Francavilla c'è la 71esima edizione del Carnevale d'Abruzzo Tripla sfilata dei carri allegorici, ballo e divertimento: a Francavilla c'è la 71esima edizione del Carnevale d'Abruzzo “Cultura e politica a Teate in epoca romana imperiale” con il prof.🔗 Leggi su Chietitoday.it

