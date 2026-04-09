Interruzione idrica totale in 10 Comuni e parziale in 12 per i lavori Aca | mappe e zone dove l' acqua non ci sarà FOTO

Nella giornata del 13 e 14 aprile, un intervento programmato sull’acquedotto Giardino comporterà la sospensione totale dell’acqua in dieci Comuni e una riduzione parziale in altri dodici. L’operazione, realizzata dall’azienda idrica, riguarda un maxi-cantiere che coinvolge complessivamente 22 Comuni di diverse province. Le zone interessate sono state mappate e segnalate, e le interruzioni sono previste per permettere lavori di manutenzione e miglioramento della rete idrica.