Interruzione idrica straordinaria in diverse zone di Chieti Scalo | ecco dove mancherà l' acqua per tutta la giornata di venerdì

Nella giornata di venerdì 6 marzo, in alcune zone di Chieti Scalo si verificherà un’interruzione idrica straordinaria. La mancanza d’acqua durerà tutto il giorno a causa di una riparazione urgente lungo l’anello sotto l’attraversamento ferroviario tra via Piaggio e altre vie limitrofe. La situazione interesserà diverse aree della città, con rubinetti a secco per l’intera giornata.

Sarà eseguita una riparazione urgente lungo l'anello al di sotto dell'attraversamento ferroviario, tra via Piaggio n. 159 e via Zittola al civico 23 Rubinetti a secco, nella giornata di venerdì 6 marzo, in diverse zone di Chieti Scalo, per la necessità di eseguire una riparazione urgente lungo l'anello al di sotto dell'attraversamento ferroviario, tra via Piaggio n. 159 e via Zittola al civico 23. Ne dà notizia l'Aca. In particolare, l'acqua mancherà dalle ore 8 alle ore 20, in via Piaggio, viale dell'unità d'Italia, via Salvo D'Acquisto, via Vibrata. Saranno eseguiti anche lavori straordinari per l'installazione di apparecchiature di verifica e controllo lungo l'anello.

