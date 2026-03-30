A Pescara chiudono scuole mercati palazzetti e musei per i lavori Aca | sarà attivato il Coc acqua solo in due zone

A Pescara, dal 13 al 14 aprile, le scuole, i mercati, i palazzetti e i musei resteranno chiusi a causa dei lavori dell’Aca sull’Acquedotto Giardino. Durante le operazioni, che coinvolgono 22 Comuni tra le province di Pescara, Chieti e Teramo, l’erogazione dell’acqua sarà limitata a due zone della città. Il Comune ha confermato l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per coordinare le misure di emergenza.

Arriva la conferma del Comune: il 13 e il 14 aprile le scuole resteranno chiuse, ma sono previste anche altre chiusure. Per rispondere ai cittadini, l’ente attiva il Centro operativo comunale. L’acqua sarà garantita solo a Colle Breccia e Valle Furci. Tutti i dettagli sono stati forniti in vista del maxi cantiere sull’Acquedotto Giardino, che comporterà la sospensione idrica in 22 Comuni Arriva la conferma dal Comune di Pescara: le scuole il 13 e il 14 aprile, quando l’Aca sarà impegnata nel maxi cantiere sull’Acquedotto Giardino che comporterà sospensioni idriche in 22 Comuni di tre province (Pescara, Chieti e Teramo). Non solo, a chiudere... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - A Pescara chiudono scuole, mercati, palazzetti e musei per i lavori Aca: sarà attivato il Coc, acqua solo in due zone Articoli correlati Scirocco e mareggiate, in valutazione da lunedì la chiusura delle scuole: attivato il CocIl sindaco Federico Basile ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale, Coc, dalle 8 di domani, per monitorare l’evoluzione delle... Lavori in corso Marrucino, Aca sospende l'erogazione dell'acqua potabileSospensione idrica nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio a Chieti: lo ha disposto l'Aca per poter effettuare lavori urgenti di...