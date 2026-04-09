Il Tottenham ha già individuato il sostituto di Guglielmo Vicario, il portiere che interessa all'Inter per la prossima stagione. La società nerazzurra ha mostrato interesse per il portiere del club inglese, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare il reparto difensivo. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il club londinese ha già scelto il suo nuovo numero uno.

Guglielmo Vicario è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione con il portiere del Tottenham che piace molto in casa nerazzurra per sistemare la propria porta. Inter, si avvicina Vicario (Ansa Foto) – calciomercato.it Il portiere della nazionale italiana sembra essere giunto alla fine della sua esperienza a Londra e potrebbe rientrare in Serie A in vista della prossima stagione con l’Inter che appare in pole per assicurarsi il suo cartellino. Classe 1996, Guglielmo Vicario viene valutato dal Tottenham circa 25 milioni di euro con l’Inter pronta a salutare Yann Sommer, giunto ormai al termine del suo contratto. Gli Spurs, stando a quanto affermato dal Sun, avrebbero già individuato il sostituto del portiere italiano, andando a puntare su Trafford del Manchester City, chiuso da Donnarumma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter-Vicario, ci siamo: il Tottenham ha già scelto il sostituto

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Rischia di complicarsi la pista Vicario per l'Inter Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Tottenham chiedere fra i 25 i 30 milioni per lasciarlo andare. Distanza netta con l'Inter, che non vuole andare oltre i 15 milioni Fareste uno sforzo in più o andr - facebook.com facebook