L’Inter ha fatto un passo deciso verso il portiere Vicario, che si trova in rotta con il Tottenham. Dopo l’addio di Sommer, il club si sta muovendo rapidamente per definire il futuro tra il 27enne e la maglia nerazzurra. In meno di un mese, le trattative si sono intensificate e il portiere svizzero, in scadenza di contratto, potrebbe anche accettare di fare il ruolo di riserva.

Ieri Guglielmo Vicario aveva le mani occupate: aprire l’ombrello per proteggersi contro la grandinata, che cade sulla testa del Tottenham da inizio stagione, è il suo lavoro del momento, non il più semplice nel Regno Unito. Contro l’Atletico ha lasciato l’utopia Champions e potrà così concentrarsi solo sull’essenza: evitare l’onta della retrocessione in Championship, seconda divisione inglese, e poi salutare un club e un campionato che hanno creduto in lui tre anni fa. All’Inter, che lo guarda da mesi con la stessa espressione ingolosita, non dispiace certo che gli Spurs precipitino, anche perché dalla crescita dei tormenti del portiere nel nord di Londra potrebbero ottenere vantaggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, assalto a Vicario: il portiere è in rotta col Tottenham. Il dopo-Sommer è già cominciato

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