L’Inter si prepara per la partita di campionato contro il Como, con aggiornamenti provenienti da Appiano Gentile. Cristian Chivu si è allenato con il gruppo, mentre un altro giocatore ha lavorato a parte. La squadra sta affinando gli ultimi dettagli prima della trasferta, che potrebbe avvicinare ulteriormente l’Inter alla conquista dello scudetto. La formazione sembra quasi al completo, con poche incognite in vista della sfida.

L’Inter prepara la trasferta di campionato contro la squadra di Fabregas: gli aggiornamenti da Appiano Gentile Buone notizie per Cristian Chivu in vista della trasferta di Como, altro scoglio che potrebbe avvicinare ulteriormente l’ Inter verso la conquista dello scudetto. Chivu e Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it Nessun problema infatti per Thuram e Lautaro Martinez, usciti leggermente acciaccati dopo il roboante 5-2 rifilato alla Roma. La ‘Thu-La’ aveva marcato la differenza nella sfida contro la formazione di Gasperini: assist e ritorno al gol per il francese, mentre il capitano è tornato in campo in grande stile realizzando una doppietta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, tre big fanno sorridere Chivu: solo un’assenza per Como

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Nel silenzio mediatico generale prosegue inchiesta con sviluppi sulle doppie curve milanesi con blitz e arresti. Arrestati padre e figlio Ferdico. La sorella lavorava nel club dell'ex capo ultras nerazzurro. Inter dichiarata parte lesa. #inter #figc #Ultra - facebook.com facebook

Non solo prima squadra, l' #Inter pensa anche all'U23: sul taccuino il nome di un portiere marocchino x.com