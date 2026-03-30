Inter Roma Chivu avrà solo tre giorni per preparare il big match di San Siro | le ultime

Chivu avrà a disposizione solo tre giorni per preparare la partita contro la Roma a San Siro. La squadra sarà al completo durante questa breve finestra di tempo, secondo le ultime notizie. La sfida tra Inter e Roma si avvicina, e il tecnico dovrà ottimizzare gli allenamenti in un arco temporale molto ristretto. La partita è programmata per la prossima giornata di campionato.

Inter News 24 Inter Roma, Chivu potrà preparare il big match di San Siro con la squadra al completo per soli tre giorni: ecco le ultime. Il quartier generale dell’Inter non dorme mai, nemmeno durante i giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il programma di recupero per gli infortunati procede spedito: « ieri si è allenato Lautaro, oggi è atteso Mkhitaryan », entrambi determinati a strappare una convocazione per il big match di Pasqua contro la Roma. Se il capitano argentino ha già saggiato il campo in solitaria, l’armeno prosegue il suo iter personalizzato per mettersi definitivamente alle spalle i problemi fisici. 🔗 Leggi su Internews24.com

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