Borussia Inter altri problemi per Chivu | non solo Calha e Dumfries un’altra assenza pesante!

Da internews24.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Borussia e Inter presenta alcune assenze importanti per i nerazzurri. Cristian Chivu dovrà fare a meno di un giocatore chiave, aumentando le difficoltà nella preparazione e nella strategia della squadra. La situazione richiede attenzione e adattamenti per affrontare al meglio la sfida in programma.

Inter News 24 Borussia Inter con un’altra assenza pesante in casa nerazzurra, Cristian Chivu non avrà a disposizione un top player. La marcia di avvicinamento dell’ Inter alla delicata trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund si fa improvvisamente in salita. In un clima di grande attesa per la sfida europea, le notizie che filtrano dal centro sportivo di Appiano Gentile non sono rassicuranti per Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi alla guida tecnica dei nerazzurri, chiamato a gestire una vera e propria emergenza a centrocampo e sulle fasce. Il forfait di Nicolò Barella: affaticamento fatale. 🔗 Leggi su Internews24.com

