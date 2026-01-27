Borussia Inter altri problemi per Chivu | non solo Calha e Dumfries un’altra assenza pesante!

La partita tra Borussia e Inter presenta alcune assenze importanti per i nerazzurri. Cristian Chivu dovrà fare a meno di un giocatore chiave, aumentando le difficoltà nella preparazione e nella strategia della squadra. La situazione richiede attenzione e adattamenti per affrontare al meglio la sfida in programma.

Inter News 24 Borussia Inter con un’altra assenza pesante in casa nerazzurra, Cristian Chivu non avrà a disposizione un top player. La marcia di avvicinamento dell’ Inter alla delicata trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund si fa improvvisamente in salita. In un clima di grande attesa per la sfida europea, le notizie che filtrano dal centro sportivo di Appiano Gentile non sono rassicuranti per Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi alla guida tecnica dei nerazzurri, chiamato a gestire una vera e propria emergenza a centrocampo e sulle fasce. Il forfait di Nicolò Barella: affaticamento fatale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Borussia Inter, altri problemi per Chivu: non solo Calha e Dumfries, un’altra assenza pesante! Approfondimenti su Borussia Inter Inter Milan, non solo Dumfries: tripla assenza per Chivu nel derby di domenica! Il punto sull’infermeria Inter-Milan (domenica 23 novembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Chivu annuncia l’assenza di Dumfries La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Borussia Inter Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, la guida completa; Borussia Dortmund-Inter: probabili, fiducia a Thuram; Borussia Dortmund-Inter Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Ottava giornata di Champions League: probabili formazioni e ultime notizie. Borussia Dortmund-Inter: nerazzurri a caccia della zona ottaviStagione 63\64, l’Inter che avrebbe incantato l’Europa per due anni consecutivi prima di approdare alla finale col Real Marid, elimina il Borussia Dortmund. 2-0 a Milano e 2-2 in Germania. Prima di qu ... fantacalcio.it TS - Borussia-Inter, la sorpresa potrebbe essere Pio dal 1': ecco perché Chivu ci sta pensandoPotrebbe essere Pio Esposito la sorpresa di formazione di Cristian Chivu, mercoledì sera a Dortmund contro il Borussia. Ne scrive oggi Tuttosport, ... fcinternews.it L’Inter si allena ad Appiano alla vigilia della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund. Torello, clima sereno e risate in gruppo - facebook.com facebook L’Inter si allena ad Appiano alla vigilia della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund. Torello, clima sereno e risate in gruppo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.