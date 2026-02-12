Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter

Pavard potrebbe lasciare il Marsiglia a fine stagione. La decisione del club francese sul riscat sembra ormai definitiva, lasciando il difensore dell’Inter in bilico sul suo futuro. La situazione si fa concreta e le voci di un addio si fanno sempre più insistenti.

La dirigenza dell’Inter ha deciso cosa fare con Pavard.

Dopo alcune partite sotto le aspettative, Pavard si trova al centro delle critiche dei tifosi del Marsiglia.

