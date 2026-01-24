Merate molestata da un collega sul posto di lavoro | adesso resta senza lavoro

A Merate, una giovane donna di 28 anni, addetta alla mensa dell’ospedale, ha perso il lavoro dopo aver denunciato una molestia sul posto di lavoro. Il suo contratto non è stato rinnovato, suscitando preoccupazioni sulla tutela dei dipendenti e sulla gestione delle denunce di molestie. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di un ambiente lavorativo sicuro e di adeguati interventi di tutela per i lavoratori.

Merate (Lecco) – Dopo essere stata molestata sul lavoro, ha perso l’impiego. Non è stato più rinnovato il contratto alla giovane donna di 28 anni addetta alla mensa dell’ospedale di Merate che ha denunciato di essere stata molestata lo scorso dicembre da un collega e di non essere stata poi difesa e sostenuta dai suoi responsabili. “Il mio contratto a termine è scaduto s ettimana scorsa – spiega lei -. Avrebbero dovuto necessariamente stabilizzarmi e assumermi a tempo indeterminato, perché erano scaduti i termini per un’altra proroga. Ovviamente non è accaduto. Non importa, lo avevo messo già in conto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La giovane molestata sul lavoro all’ospedale di Merate, dopo la sua denuncia l’azienda avvia un’istruttoria interna: “Vogliamo fare chiarezza”Un’istruttoria interna è stata avviata dall’azienda appaltatrice dei servizi non sanitari dell’ospedale di Merate, dopo la denuncia di una giovane dipendente di 28 anni.

