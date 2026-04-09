Instagram ha lanciato in Italia un nuovo sistema di protezione per i profili dei minori, che prevede un filtraggio dei contenuti basato su un modello di classificazione simile a quello dei film. Questa modifica riguarda i profili con età superiore ai 13 anni e mira a limitare l’esposizione a contenuti non appropriati. La piattaforma ha annunciato l’implementazione di questa misura per garantire una maggiore tutela degli utenti più giovani.

Instagram ha introdotto in Italia un nuovo sistema di protezione per i profili dei minori, adottando un modello di filtraggio dei contenuti ispirato alle classificazioni cinematografiche per la fascia d’età 13+. La misura, che coinvolge automaticamente tutti gli utenti sotto i diciotto anni, imposta di default una navigazione sicura che limita l’esposizione a materiale potenzialmente inappropriato, rendendo tale configurazione non modificabile dagli adolescenti senza l’autorizzazione dei genitori. Un nuovo standard di sicurezza digitale basato sul modello cinematografico. Il gruppo Meta ha deciso di estendere al territorio italiano una strategia di tutela già operativa da ottobre 2025 in contesti come il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Instagram: nuovi filtri per i minori, il social diventa come un film

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