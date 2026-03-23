Quando si parla di attrattività turistica italiana, il pensiero corre subito ai grandi monumenti, alle città d’arte e ai paesaggi più celebri del Paese. Eppure, osservando il fenomeno dal punto di vista dei social network, emerge uno scenario diverso, in cui a conquistare la scena non è solo il patrimonio storico o architettonico, ma anche la gastronomia. È in questo contesto che prende forma un dato sorprendente: su Instagram il tiramisù supera il Colosseo per numero di citazioni, affermandosi come una delle icone italiane più forti nell’immaginario digitale globale. Il tema è stato rilanciato da Francesco Redi, fondatore della Tiramisù World Cup e studioso di politiche europee per il turismo, in occasione del convegno organizzato a Treviso durante il World Tiramisù Day del 21 marzo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Il tiramisù batte il Colosseo su Instagram: il dessert italiano diventa icona turistica social

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