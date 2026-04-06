Da oggi, il sito Messenger.com non è più accessibile, segnando un cambiamento nella modalità di utilizzo della piattaforma di messaggistica. Questa decisione interessa milioni di utenti che dovranno adottare nuovi metodi per accedere alle proprie chat. La modifica riguarda l’interruzione del collegamento diretto al sito web, spostando l’attenzione su altre modalità di accesso. La notizia ha già suscitato reazioni tra gli utenti interessati.

Il mondo della messaggistica online cambia ancora. Da oggi il sito Messenger.com non è più disponibile e milioni di utenti dovranno modificare il modo in cui accedono alle proprie chat. La decisione è stata presa da Meta Platforms, il gruppo tecnologico che controlla Facebook Messenger e Facebook, con l’obiettivo di concentrare tutte le funzioni di messaggistica all’interno del proprio ecosistema digitale. In pratica, l’esperienza indipendente del servizio sul web viene definitivamente abbandonata, lasciando spazio all’utilizzo tramite app o direttamente dentro la piattaforma Facebook. Fino a oggi molti utenti utilizzavano Messenger.com per inviare e ricevere messaggi direttamente dal browser del computer. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Messenger dice addio al web: cosa cambia da oggi per milioni di utenti (la scelta spiazza tutti)

Messenger disponibile solo su mobile e Facebook: cosa cambia per gli utenti con la fine della versione WebIl mondo di Messenger cambia pelle: da oggi, gli utenti non potranno più accedere alle chat tramite il sito web Messenger.

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