instagram reels arriva su google tv cosa cambia per gli utenti

l’espansione di instagram verso google tv rappresenta una tappa significativa per l’intrattenimento domestico. l’app dedicata consente di visionare reels e contenuti fotografici direttamente sullo schermo del soggiorno, con una fruizione ottimizzata per la navigazione tramite telecomando. l’organizzazione si basa su canali tematici, progettati per guidare l’utente tra interessi specifici e contenuti rilevanti, offrendo un’esperienza fluida e mirata. l’applicazione arriva sui dispositivi google tv, estendendo la visione dei contenuti instagram oltre gli schermi piccoli. la navigazione avviene con il telecomando, permettendo di scorrere, guardare in autoplay e interagire direttamente dal divano. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Instagram reels ridisegno incentrato sui reels potrebbe offrire un feed personalizzabilel’evoluzione dell’interfaccia di instagram sembra orientarsi verso una forte focalizzazione sui reel, con una possibile riprogettazione che mette...

Instagram cambierà all’apertura: i Reel compariranno per primi, confermeReels e video verticali non sono una moda passeggera. Ormai dettano il ritmo dei social e Instagram sembra pronto a trasformare questa tendenza in struttura portante dell'app. Il nuovo progetto di red ... tecnoandroid.it

Instagram vuole cambiare l'interfacia con l'apertura diretta sui Reels e una nuova scheda "Your feeds" pe personalizzare il feed e filtrare i video. - facebook.com facebook