Il 6 maggio Rai1 trasmetterà in diretta la 71ª edizione dei Premi David di Donatello, con Flavio Insinna come conduttore. Nei giorni precedenti, è stato diffuso un appello rivolto al pubblico affinché non partecipi alla cerimonia, per evitare di “spegnere il cinema italiano”. Questo messaggio ha suscitato reazioni e discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

In vista della 71° edizione dei Premi David di Donatello, il 6 maggio in diretta su Rai1 con Flavio Insinna al rientro sulla rete ammiraglia, “lanciamo un appello senza precedenti: luci spente ai David per non spegnere il cinema italiano”. “ Chiediamo a tutti i candidati e ai partecipanti di disertare la cerimonia di premiazione del 6 maggio 2026 e lasciare la sala vuota. Che il mondo veda il silenzio e il vuoto creati da questa politica: quella sala deserta sarà la conseguenza naturale di uno scenario di smantellamento culturale e il nostro grido per ribadire che non siamo una colonia, ma la cultura italiana”. È il senso della petizione lanciata dal movimento #siamoaititolidicoda. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - INSINNA TORNA SU RAI1 NELLA SERATA PEGGIORE: “DISERTARE LA CERIMONIA DEI DAVID”

Flavio Insinna condurrà la 71ª edizione dei David di Donatello su Rai1La 71ª edizione dei David di Donatello, considerati gli Oscar del cinema italiano, andrà in onda mercoledì 6 maggio in prima serata su Rai1.

BOOM! RAI1: FLAVIO INSINNA CONDUCE I DAVID DI DONATELLO MA NON SARÀ SOLOLa 71° edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, andranno in onda su Rai1 mercoledì 6 maggio in prima serata e in diretta.

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«Bianca Balti e Flavio Insinna saranno i volti che accompagneranno il pubblico durante la cerimonia dei David di Donatello 2026. » La notizia è arrivata durante la presentazione ufficiale dell’evento, che quest’anno torna a portare sullo schermo la magia del g - facebook.com facebook