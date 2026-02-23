Bi-Rex ha annunciato il lancio di Ipazia, un nuovo centro HPC dedicato alle aziende. La struttura nasce per supportare le imprese nel testare e sviluppare idee di prodotto o processo, accelerando il percorso di innovazione. Con apparecchiature di ultima generazione, il centro mira a fornire risposte concrete e rapide alle aziende che vogliono verificare la fattibilità delle loro proposte. L’apertura di Ipazia dimostra l’impegno nel favorire l’innovazione tecnologica locale.

AIUTARE le imprese che hanno un’idea di prodotto o di processo a capire se la strada è percorribile e con quali modalità. Sono già oltre 3.500 le imprese che si sono rivolte a BI-REX, Competence Center nazionale ad alta specializzazione su big data e tecnologie digitali per l’industria, localizzato a Bologna e che nei giorni scorsi ha presentato Ipazia, il nuovo Centro di High Performance Computing (HPC) integrato nella Linea Pilota. "L’infrastruttura – spiega Stefano Cattorini (nella foto in basso), ceo di BI-REX – nasce per mettere a disposizione del sistema produttivo capacità avanzate di calcolo, simulazione, intelligenza artificiale e analisi dei big data in un contesto sicuro, controllato e conforme ai requisiti normativi europei". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Bi-Rex celebra i cinque anni di vita della Linea Pilota

Patto di ferro per la legalità. Rex stana le imprese pirataIl patto di ferro tra Camera di Commercio e Arma si rafforza per garantire la legalità e contrastare le infiltrazioni criminali nelle imprese della regione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bi-Rex lancia Ipazia: il nuovo centro HPC per i test delle imprese; Il supercalcolo strumento per imprese e pmi, a Bologna nasce Ipazia; Nasce Ipazia: il nuovo centro HPC di Bi-Rex per accelerare l’innovazione industriale.

Il supercalcolo strumento per imprese e pmi, a Bologna nasce IpaziaTestare e simulare soluzioni tecnologiche basate su Big Data e Intelligenza artificiale in un ambiente protetto e guidato, prima di lanciarsi in investimenti su larga scala: con questo scopo Bi-Rex, ... ansa.it

Nasce Ipazia, la nuova infrastruttura Hpc di Bi-Rex per IA, simulazione e big dataIl progetto punta sulla sicurezza e sovranità dei dati, con l’approccio test before invest che permette scelte tecnologiche strategicamente sostenibili. repubblica.it

L'hotel Rex di Genova nega la sala convegni al Comitato Remigrazione e Riconquista. Avrebbero effettuato la prenotazione "in incognito", nascondendo la natura politica della conferenza e le sigle #comitatoremigrazione #genova #revoca #ildifforme - facebook.com facebook